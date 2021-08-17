Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал, что станет с Россией в 2022

Александр Шепс дал свой прогноз на 2022 год. Фото: скриншот Instagram

Александр Шепс дал свой прогноз на 2022 год. Фото: скриншот Instagram

Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал, что для России следующий год будет более-менее спокойный.

The Financial Times пишет, что прославленный медиум и победитель 14 сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс рассказал, чего стоит ожидать россиянам в будущем году.

Шепс назвал 2022 год спокойным и стабильным. Этим он и будет отличаться от текущего. Ситуация внутри страны выровняется, а политические конфликты угаснут.

Если говорить об экономике, то стремительного темпа она не покажет, по крайней мере до 2024 года точно. Однако ее падение закончится.

В 2022 Александр Шепс видит хороший урожай сельскохозяйственных культур. Возможно, это сдержит рост цен в России.

На международной арене сильных изменений ждать не стоит. Чуть более теплыми станут отношения между Россией и Америкой.

А вот во взаимоотношениях с Украиной никакой положительной динамики не ожидается. Однако хорошие новости все же есть. В ближайшие годы страны могут найти компромисс и попытаться выстроить конструктивный диалог.

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