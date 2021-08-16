Это только начало. Что астролог Павел Глоба сказал про коронавирус

Это только начало. Что астролог Павел Глоба сказал про коронавирус
Что ждать человечеству от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В ближайшие годы ситуация с коронавирусом только ухудшится, считает астролог Павел Глоба. В интервью на YouTube-канале Елены Ханги он рассказал о своих прогнозах на ближайшие годы.

По словам Глобы, существуют так называемые циклы пандемий, определяемые по двум точкам. В пример он привел эпидемии холеры и оспы, испанку в 1918 году, СПИД с 1982 по 1986 годы. Тк, в эпидемию испанки умерло 11% населения.

Павел Глоба отметил, что вспышки подобных заболеваний возникают при определенном сочетании планет.

Что касается коронавируса, то существующа ситуация не так уж плоха, считает астролог. Хуже будет позже, в ближайшие годы ситуация усугубится.

То, что происходит сейчас, по циклам только начало.

«Десятая планета будет в критической точке в следующем и в 2023 годах. Поэтому все может быть очень серьезно», — заметил он.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников говорил, что, возможно, коронавирус пришел на Землю навсегда. Он считает, что потом COVID-19 превратится в обычную простуду, будет протекать легко или бессимптомно.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что напророчила слепая прорицательница Ванга на 2021 год.

По ее словам, в 2021 году человечество под себя подомнет мощный дракон. Вероятно, имелся в виду Китай и пандемия коронавируса, которая оттуда пришла.

Также она говорила про то, что объединятся три гиганта и произойдет много серьезных катаклизмов.

Вероятно, речь шла о природных явлениях, которых в 2021 году предостаточно – жаркое лето, пожары и потопы в Турции, заливающие Европу ливни.

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