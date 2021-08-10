Мясников нашел подтверждение того, что COVID-19 никогда не убьют

Мясников нашел подтверждение того, что COVID-19 никогда не убьют
Доктор Александр Мясников. Фото: скриншот: https://t.me/drmyasnikov

Доктор и телеведущий Александр Мясников нашел единомышленника, который также считает, что человечеству придется впустить коронавирус в свою жизнь навсегда. В будущем в большинстве случаев он будет протекать в бессимптомной форме, но никуда не исчезнет.

Подтверждение своим словам Александр Мясников нашел в издании The Spectator, где опубликовали статью британского профессора медицины Пола Хантера. Автор считает, что вирус Sars-CoV-2, вызывающий COVID-19, никуда не денется. Заражать людей он будет еще ближайшие годы и даже десятилетия.

Правда, течение болезни должно измениться. Коронавирус начнет чаще протекать бессимптомно или в легкой форме, а в результате станет еще одной причиной для обычной простуды. Готовьтесь заражаться раз за разом на протяжении всей оставшейся жизни.

«Недавнее исследование показало, что симптомы уже становятся более привычными: так, вариант «дельта» обычно проявляет себя в виде больного горла и насморка», — цитирует Мясников коллегу в своем Telegram-канале.

Вакцины, конечно, будут мешать вирусу распространяться, но все же скоро все меньше и меньше смогут мешать болезни. В этом случае важная задача вакцин – в снижении числа случаев госпитализации.

«Коллективного иммунитета никогда не будет, но мы найдём управляемый баланс между иммунитетом и инфекциями», — полагает британский специалист.

Другие коронавирусы, добавил он, носят сезонный характер. Обычно пика они достигают зимой. Вероятно, по такому же сценарию пойдет и этот COVID-19. Изменения будут – количество летальных исходов будет снижаться.

Отметим, что ранее Александр Мясников уже говорил о том, что протекание коронавируса в мире волнообразно, всплески заболеваемости происходят с определенной периодичностью, после которых наступает спад. В августе он также указывал на то, что процент тяжелых случаев и смертей в мире уже снижается.

COVID-19 Александр Мясников вакцинация пандемия ученые


 

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