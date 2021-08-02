Мясников спрогнозировал распространение COVID волнами в три месяца

Доктор Мясников отметил, что дальнейшее распространение инфекции также будет происходить волнами. Фото: кадр из видео Youtube

Доктор Мясников отметил, что дальнейшее распространение инфекции также будет происходить волнами. Фото: кадр из видео Youtube

Инфекция коронавируса в мире протекает волнообразно, всплески заболеваемости происходят с определенной периодичностью, после которых наступает спад. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в России распространение инфекции началось с опозданием на 1,5 месяца. Это позволяет посмотреть на примерах других стран, как может развиваться обстановка с COVID-19 в РФ.

Телеведущий отметил в своем Telegram-канале, что процент летальных и тяжелых случаев по миру снизился. Но число случаев инфицирования увеличилось.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, из-за чего могли умереть пациенты, заболевшие коронавирусом после вакцинации. У всех из них были тяжелые хронические заболевания.