Мясников спрогнозировал распространение COVID волнами в три месяца

Инфекция коронавируса в мире протекает волнообразно, всплески заболеваемости происходят с определенной периодичностью, после которых наступает спад. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, в России распространение инфекции началось с опозданием на 1,5 месяца. Это позволяет посмотреть на примерах других стран, как может развиваться обстановка с COVID-19 в РФ.
Телеведущий отметил в своем Telegram-канале, что процент летальных и тяжелых случаев по миру снизился. Но число случаев инфицирования увеличилось.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, из-за чего могли умереть пациенты, заболевшие коронавирусом после вакцинации. У всех из них были тяжелые хронические заболевания.