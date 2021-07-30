Мясников объяснил смерти от COVID-19 после вакцинации

Мясников объяснил смерти от COVID-19 после вакцинации
Вакцина значительно уменьшает риски тяжелой формы коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, из-за чего могли умереть пациенты, заболевшие коронавирусом после вакцинации. У всех из них были тяжелые хронические заболевания.

Мясников напомнил в своем Telegram-канале, что вакцина от коронавируса не является «эликсиром бессмертия». Пациенты с онкологией или сердечно-сосудистыми заболеваниями, попавшие в реанимации, практически всегда умирают от сопутствующих инфекций.

Обычно к больным «присоединяются» пневмококк, стафилококк, синегнойная палочка, грибковые инфекции. Однако, по словам врача, сейчас к ним добавился и коронавирус.

Вакцина же значительно уменьшает риски тяжелой формы коронавируса. Поэтому, как считает Мясников, пожилое поколение с сопутствующими заболеваниями нужно срочно иммунизировать.

«Так мы увеличиваем их шансы на выживание! Но — увы! — не делаем их бессмертными», — заключил специалист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге несколько человек умерли после вакцинации от COVID-19.

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