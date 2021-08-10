Беды напророчила Ванга на 2021 год. Предсказания сбываются

Мощный дракон, который подомнет под себя человечество, объединение трех гигантов и множество суровых катаклизмов — вот что напророчила слепая прорицательница Ванга на 2021 год. На что это похоже и какие предсказания сбылись — читайте в материале Gazeta.SPb.

Как утверждала болгарская предсказательница, в 2021 году настанут тяжелые времена. Что ж, пандемия коронавируса и новый индийский штамм это подтверждают. Человечество спасается прививками, но многие убеждены, что прививки — зло, и это подтверждает еще одни слова Ванги о том, что люди будут «разделены по вере их». Кстати, в Португалии скончалось целое семейство противников вакцинации от коронавируса — мать, отец и брат человека, который об этом рассказал. Все они умерли от COVID-19 всего за неделю.

Что касается предсказания о том, что из-за суровых катаклизмов, которые ожидаются в этом году, объединятся «три гиганта», то с этим не совсем пока понятно. Возможно, имелись в виду природные катаклизмы. Их в 2021 году было предостаточно — жаркое лето, заливающие Европу ливни, пропавшие и погибшие люди. К сожалению, это реальность. Но что за гиганты — пока никаких предпосылок к объединению кого бы то ни было не наблюдаем, хотя некоторые говорят о возможном союзе России, Китая и Индии.

«Мощный дракон», который подомнет под себя человечество, — ну тут сразу напрашивается ассоциация с Китаем, откуда в мир пришел коронавирус. И, возможно, жить нам с ним придется теперь постоянно. По крайней мере доктор и телеведущий Александр Мясников утверждает, что скорее всего в будущем коронавирус примет форму обычной простуды, будет протекать легко или бессимптомно, но никуда из нашей жизни не денется в ближайшие годы и даже десятилетия.

Отметим, у «балканского Нострадамуса» Ванги много поклонников по всему миру. Люди верят в ее пророчества, которые таинственным образом сбываются. Она потеряла зрение в 12 лет. После этого у Ванги обнаружился пророческий дар. Так, она. Например, предсказала события 11 сентября 2001 года в США, когда террористы взорвали башни-близнецы.