Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19

Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
Члены семьи решили не прививаться от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Португалии скончалось целое семейство противников вакцинации от коронавируса. Причиной их смерти стал ковид.

Родственник умерших Фрэнсис Гонсалвеш рассказал, что его мать, отец и брат не стали делать себе прививки от COVID-19, поддавшись пропаганде антипрививочников. Все трое заболели коронавирусом и скоротечно умерли, их смерть наступила в течение недели, пишет издание The Guardian.

Как пояснил Гонсалвеш, он решил рассказать общественности свою историю, надеясь, что опыт его родных подтолкнет других противников вакцинации принять решение привиться от коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19. «Другой альтернативы у нас сегодня нет. Выбирать приходится между риском вакцинации и риском болезни и смерти», — отмечает иммунолог.

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