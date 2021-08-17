Петербуржцы томятся вечером вторника в шестибалльных пробках

Петербуржцы томятся вечером вторника в шестибалльных пробках
В Петербурге зафиксированы шестибалльные пробки. Фото: "Яндекс.пробки"

На часах без малого 19:00, поэтому большинство жителей Северной столицы возвращаются с работы. Возможно, это и стало причиной того, что загруженность на городских трассах во вторник вечером выросла до шести баллов.

Об этом стало известно сегодня, 17 августа. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 18:45 заторы на дорогах достигли 6 баллов. Однако уже в 20:00 все изменится. Сервис обещает, что ситуация улучшится и заторы будут четырехбалльными.

Красным отмечены участки на набережной Обводного канала, на Невском проспекте, на Садовой улице, на Замковой улице, на Гороховой улице, на Киевской улице, на набережной Кутузова, на Лесном проспекте, на улице Чапаева, на Кронверкской набережной, на проспекте Добролюбова, на Дворцовом мосту, на Малой Морской улице, на улице Глинки, на проспекте Римского-Корсакова, на улице Степана Разина.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что во вторник петербуржцев ожидают дожди с грозой и до +27 градусов.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
Почему не все заражаются коронавирусом
Почему не все заражаются коронавирусом
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы томятся вечером вторника в шестибалльных пробках
Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал, что станет с Россией в 2022
Предсказания Нострадамуса сбываются. Что ждет Россию в конце 2021?
Беглов обсудил с руководством ВТБ транспортную доступность Пулково
Беглов: движение высокоскоростных поездов планируется начать в 2026
Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки 56 лет назад
Предсказания Ванги на 2021 год: что напророчила слепая предсказательница ...
В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться собранными грибами