Петербуржцы томятся вечером вторника в шестибалльных пробках

На часах без малого 19:00, поэтому большинство жителей Северной столицы возвращаются с работы. Возможно, это и стало причиной того, что загруженность на городских трассах во вторник вечером выросла до шести баллов.

Об этом стало известно сегодня, 17 августа. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 18:45 заторы на дорогах достигли 6 баллов. Однако уже в 20:00 все изменится. Сервис обещает, что ситуация улучшится и заторы будут четырехбалльными.

Красным отмечены участки на набережной Обводного канала, на Невском проспекте, на Садовой улице, на Замковой улице, на Гороховой улице, на Киевской улице, на набережной Кутузова, на Лесном проспекте, на улице Чапаева, на Кронверкской набережной, на проспекте Добролюбова, на Дворцовом мосту, на Малой Морской улице, на улице Глинки, на проспекте Римского-Корсакова, на улице Степана Разина.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что во вторник петербуржцев ожидают дожди с грозой и до +27 градусов.