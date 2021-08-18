В тоннеле у Гренадерского моста в Петербурге завершён первый этап работ

В тоннеле у Гренадерского моста в Петербурге завершён первый этап работ
Такая облицовка улучшит вид стен сооружения, а также защитит его конструкцияи. Фото: пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры

В Северной столице закончили первый этап работ по облицовке тоннеля у Гренадерского моста.

Новый вид приобрела стена, которая прилегает к дороге в сторону Выборгской набережной. На следующем этапе специалисты будут работать над другой стеной тоннеля. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Окрашенный бетон поменяли на металлокассеты из стали. Такая облицовка улучшит вид стен сооружения, а также защитит его конструкцияи.

Работы в тоннеле начали в середине прошлого месяца. Закончить работы планируют к 13 сентября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на автомобильной дороге КАД на участке между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса (км 28+377 – км 27+429 внешнего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

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