С 20 по 24 августа перекроют две полосы КАД у проспекта Культуры

С 20 по 24 августа перекроют две полосы КАД у проспекта Культуры
Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга на участке между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса (км 28+377 – км 27+429 внешнего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 20 по 24 августа 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая и третья полосы, а по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего три полосы для движения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина со спущенными штанами устроил откровенную фотосессию на КАД.

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