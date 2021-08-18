Мужчина со спущенными штанами устроил откровенную фотосессию на КАД

Мужчина со спущенными штанами устроил откровенную фотосессию на КАД
Полуголый мужчина КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Петербуржцы стали зрителями откровенной фотосессии на КАД. Мужчина со спущенными штанами снимал себя на селфи-палку.

Инцидент произошел во вторник, 17 августа, в районе между Колтушами и Мурманской на КАД. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Откуда горожанин в шапке появился, очевидцам выяснить не удалось. Проезжающие зафиксировали, как мужчина с оголенными гениталиями фотографировал себя.

Пользователи соцсетей высказали разные мнения об увиденном, но положительных среди них не наблюдается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что голый мужчина разбил окно в магазине и забрался в холодильник в Василеостровском районе.

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