Голый мужчина разбил окно в магазине и забрался в холодильник в Василеостровском районе

Голый мужчина разбил окно в магазине и забрался в холодильник в Василеостровском районе
Полиция задержала голого мужчину. Фото: скриншот "Дорожный инспектор" "ВКонтакте"

В Василеостровском районе Петербурга ловили голого мужчину, совершающего неадекватные действия.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 26 июня, во время праздника «Алые паруса». Подробности рассказали в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте».

Нагой гражданин разбил окно в продуктовом магазине в районе Тучкова переулка и пробрался внутрь. Уже внутри он уселся на холодильник.

При появлении сотрудников правопорядка неизвестный нырнул вниз на кафельный пол, в результате чего травмировался. А после начал отбиваться от страж порядка пивными бутылками. В результате полицейские его скрутили и заковали в наручники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Парашютной ввели план перехват после вооруженного нападения на автосервис.

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