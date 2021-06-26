В Парашютной ввели план перехват после вооруженного нападения на автосервис

В Парашютной ввели план перехват после вооруженного нападения на автосервис
Введен план перехват. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На Парашютной улице в Петербурге произошло вооруженное нападение на автосервис. В городе ввели план «Перехват».

Инцидент произошел в субботу, 26 июня, около 21:00. Подробности рассказали в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте».

В отдел полиции обратился местный житель. Он рассказал, что двое неизвестных, вооруженные предметом, похожим на пистолет, избили сотрудника мастерской, забрали выручку и скрылись на сером Nissan Teana.

В городе ввели план «Перехват». Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, вполне возможно, что никакого ограбления не было, поскольку заявитель находится на плохом счету у правоохранительных органов.

Информация о произошедшем уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в смертельном нападении на площади Победы. Полиция объявила план «Перехват» и поймала подозреваемого.

автосервис новости СПб план перехват


 

Новости партнеров
В Петербурге временно перестанут прививать
В Петербурге временно перестанут прививать "КовиВаком"
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собянин раскрыл число госпитализаций с коронавирусом в Москве
Тело женщины найдено у железной дороги на Российском проспекте
В Парашютной ввели план перехват после вооруженного нападения на автосервис
Петербуржцев удивила выброшенная в конце июня новогодняя елка
Песков опроверг сообщения об ограничениях для непривитых от COVID чиновников
Стало известно, сколько выпускников пришли на «Алые паруса»
Исландия первая в Европе сняла все ограничения по COVID-19
Автобусы сменили маршрут из-за дыры в асфальте на Энергетиков