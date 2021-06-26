В Парашютной ввели план перехват после вооруженного нападения на автосервис

На Парашютной улице в Петербурге произошло вооруженное нападение на автосервис. В городе ввели план «Перехват».

Инцидент произошел в субботу, 26 июня, около 21:00. Подробности рассказали в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте».

В отдел полиции обратился местный житель. Он рассказал, что двое неизвестных, вооруженные предметом, похожим на пистолет, избили сотрудника мастерской, забрали выручку и скрылись на сером Nissan Teana.

В городе ввели план «Перехват». Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, вполне возможно, что никакого ограбления не было, поскольку заявитель находится на плохом счету у правоохранительных органов.

Информация о произошедшем уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в смертельном нападении на площади Победы. Полиция объявила план «Перехват» и поймала подозреваемого.