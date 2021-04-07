План «Перехват» сработал: в Петербурге задержали подозреваемого в смертельном нападении на площади Победы

В Петербурге правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении с ножом на отца и сына на площади Победы. Об этом сообщается в социальной сети Telegram «канала 78».

Ранее стало известно, что в Северной столице около 16:00 часов на площади Победы произошло смертельное нападение.

В Московском районе 7 апреля, на площади Победы неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на двух мужчин — отца и сына.

Так, 63-летний потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован. Его сын же получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.

Полиция объявила план «Перехват» и поймала подозреваемого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининградской области будут судить мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы. По версии следствия, он убил женщину из-за того, что она храпела во сне.