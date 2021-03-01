Мужчина убил сожительницу из-за храпа во сне

В Калининградской области будут судить мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы.

По версии следствия, он убил женщину из-за того, что она храпела во сне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУСК РФ по региону Наталья Гацко.

Как полагает следствие, в ходе бытовой ссоры подозреваемый сначала избил, а потом задушил простынёй 38-летнюю женщину, после чего лег спать, оставив тело на полу комнаты. Потом он пытался скрыть следы преступления и отнес тело в сарай, чтобы вечером утопить в реке. Соседи заметили, как он выносить подозрительной большой предмет и сообщили об этом в полицию.

По словам мужчины, ссора с сожительницей началась из-за того, что она храпела во сне, а когда он ее разбудил, женщина стала его оскорблять нецензурными словами.

в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в попытке заказать убийство. Гражданин якобы искал исполнителя, который согласился бы совершить преступление за деньги.