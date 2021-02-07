В Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в попытке заказать убийство

Гражданин якобы искал исполнителя, который согласился бы совершить преступление за деньги.

Мужчину, который подозревается в попытке заказать убийство по найму, арестовали сегодня, 7 февраля. Он пробудет за решеткой до 3 апреля 2021 года. Такое решение принял Октябрьский районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, мужчина искал исполнителя, который согласился бы убить местного юриста. Причиной могла стать личная неприязнь – адвокат выиграл в суде процесс, из-за которого бизнесмен лишился почти всего. Обвиняемый не признает свою вину и просил об избрании меры, не связанной с лишением свободы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фельдшера скорой помощи заподозрили в случайном убийстве пациента. Установлено, что он прибыл на вызов в квартиру погибшего из-за психического приступа. Подозреваемый применил к нему физическую силу и свернул шею.