В Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в попытке заказать убийство

В Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в попытке заказать убийство
Мужчина вину не признает. Фото: pixabay.com

Гражданин якобы искал исполнителя, который согласился бы совершить преступление за деньги.

Мужчину, который подозревается в попытке заказать убийство по найму, арестовали сегодня, 7 февраля. Он пробудет за решеткой до 3 апреля 2021 года. Такое решение принял Октябрьский районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, мужчина искал исполнителя, который согласился бы убить местного юриста. Причиной могла стать личная неприязнь – адвокат выиграл в суде процесс, из-за которого бизнесмен лишился почти всего. Обвиняемый не признает свою вину и просил об избрании меры, не связанной с лишением свободы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фельдшера скорой помощи заподозрили в случайном убийстве пациента. Установлено, что он прибыл на вызов в квартиру погибшего из-за психического приступа. Подозреваемый применил к нему физическую силу и свернул шею.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
арест заказное убийство новости СПб суд убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти ожидается похолодание до -30 градусов
В поезде «Петербург-Белгород» пострадала пассажирка: ей помогли ...
Петербуржец, несмотря на запрет, держал дома львенка
В Ленобласти тушили дом на 200 кв метрах
Дриусси может покинуть «Зенит» в ближайшее время
Врач объяснил, почему можно повторно заразиться коронавирусом
В Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в попытке заказать убийство
«Спутника V» зарегистрируют еще в нескольких странах за неделю