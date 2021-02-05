Фельдшера скорой помощи заподозрили в случайном убийстве пациента

Все произошло в квартире на Дунайском проспекте. Фото: google.maps

Все произошло в квартире на Дунайском проспекте. Фото: google.maps

Летом прошлого года в квартире в Московском районе Петербурга нашли труп мужчины. Предполагаемым преступником оказался фельдшер психиатрической бригады скорой помощи.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 6 июля в доме №5 по Дунайскому проспекту нашли тело 43-летнего хозяина квартиры. Признаков насильственной смерти на его теле не нашли. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В ноябре судмедэксперт установил, что мужчина умер не своей смертью, а от тяжкого вреда здоровью.

В четверг, 4 февраля, оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний фельдшер скорой помощи выездной психиатрической бригады. Установлено, что он прибыл на вызов в квартиру погибшего из-за психического приступа. Подозреваемый применил к нему физическую силу и свернул шею.

Вскоре дело переквалифицировали на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что охотник заплатил более 500 тыс. рублей за простреленную руку товарища в Ленобласти.