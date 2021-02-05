Охотник заплатил более 500 тыс. рублей за простреленную руку товарища в Ленобласти

Судебные приставы Кировского района Петербурга помогли петербуржцу получить более 450 тысяч морального вреда за огнестрельное ранение во время утиной охоты.

Как сообщили в пресс-службе городского главка ФССП, несчастный случай произошел летом 2019 года в Ленобласти. Трое мужчин охотились на уток на резиновой лодке на реке. Один их охотников положил ружье на сиденье, когда лодка наскочила на камень и оружие самопроизвольно выстрелило в руку пострадавшему.

Мужчину доставили в больницу с ранением кисти, открытыми переломами запястья и шоком. Пострадавшему потребовалось восемь месяцев на восстановление, в течение которых он не мог работать.

Стрелок добровольно оплатил ему лечение и дал 50 тысяч на реабилитацию. Однако потерпевший по-прежнему не может работать, из-за чего обратился в суд за компенсацией морального вреда.

Судебные приставы помогли добиться выплаты компенсации.

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