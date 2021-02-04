Судебные приставы Петербурга вернули юристу работу и зарплату

Судебные приставы Петербурга вернули юристу работу и зарплату
Приставы Петербурга взыскали с компании компенсацию за незаконное увольнение. Фото: ГУФССП по Петербургу

В Выборгском районе Петербурга судебные приставы взыскали со строительной компании в пользу юриста моральную компенсацию за незаконное увольнение.

Как сообщили в городском управлении ФССП, юрист отсутствовал на работе 384 дня из-за вынужденного прогула. За это время его успели «уволить», подделав подписи на документах. Судебные приставы завели исполнительный лист о восстановлении мужчины в должности юриста и взыскании в его пользу среднего заработка за время вынужденного прогула, а также компенсации морального вреда в размере 1,1 млн рублей.

Пристав уведомил организацию о возбуждении производства и спустя время деньги списали с ее банковского счета и перевели взыскателю. Также мужчину восстановили в должности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы помогли петербуржцу получить 170 тысяч рублей от коммунальщиков за залив квартиры.

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