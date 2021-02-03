Судебные приставы помогли петербуржцу получить 170 тысяч рублей от коммунальщиков за залив квартиры

Судебные приставы помогли петербуржцу получить 170 тысяч рублей от коммунальщиков за залив квартиры
Организация-должник успешно возместила затраты пострадавшего петербуржца. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Судебные приставы Северной столицы помогли жителю Васильевского острова получить компенсацию в размере 171 тысячи рублей от коммунальных служб за залитую квартиру.

По словам пострадавшего горожанина, с 2016 года его жилплощадь регулярно заливало с кровли. В ходе судебного разбирательства мужчина обвинил в этом коммунальную службу, обслуживающую многоквартирный дом, в котором живет истец. Коммунальщики, в свою очередь, попытались доказать, что заливы квартиры — вина застройщика, однако предоставить факты, подтверждающие это, не смогли.

В результате суд встал на сторону взыскателя и постановил возместить пострадавшему все расходы на ремонт и другие издержки. Денежные средства, после того, как приставы уведомили организацию-должника о необходимости оплаты, были списаны с расчётного счета коммунальной службы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 17-летнего жителя Петербурга оштрафовали на 4 тысячи рублей за употребление наркотиков.

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