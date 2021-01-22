Приставы Петербурга взыскали с 17-летнего подростка штраф в 4 тысячи рублей за употребление наркотиков

Приставы Петербурга взыскали с 17-летнего подростка штраф в 4 тысячи рублей за употребление наркотиков
Штраф за подростка оплатила его мать. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

Несовершеннолетнего жителя Северной столицы признали виновным в употреблении наркотических средств в общественных местах и постановили оштрафовать на 4 тысяч рублей.

По данным протокола, 17-летнего юношу задержали днем 25 мая прошлого года. Сотрудник полиции застал несовершеннолетнего за употреблением наркотиков на улице. Правоохранитель вызвал скорую, молодого человека госпитализировали в детскую городскую больницу, а затем поставили на диспансерное наблюдение в наркологическом кабинете.

Оплачивать штраф, между тем, должник не спешил, хотя и был уведомлен о последствиях неисполнения решения суда. Приставов, однако, посетила мать подростка, которой и вручили квитанцию на оплату штрафа. Женщина погасила сумму в полном объеме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы Петербурга взыскали с Жилкомсервиса 400 тысяч рублей за залитую квартиру.

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