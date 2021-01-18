Приставы Петербурга взыскали с Жилкомсервиса 400 тысяч рублей за залитую квартиру

Приставы Петербурга взыскали с Жилкомсервиса 400 тысяч рублей за залитую квартиру
Примечательно, что в отношении коммунальной службы было возбуждено еще 7 аналогичных исполнительных производств, в рамках которых 7 жителей дома получили по решению суда более 1,5 миллионов рублей. Фото: ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Судебные приставы Красногвардейского района помогли жительнице Северной столицы получить компенсацию от коммунальной службы в размере 400 тысяч рублей.

Инцидент произошел в начале 2019 года в доме №29 по Индустриальному проспекту. В парадной случился прорыв общедомового стояка горячего водоснабжения. Владелица пострадавшей от залива площади потратила на восстановление 264 тысяч рублей.

Суд признал Жилкомсервис виновным в заливе квартиры петербурженки и постановил выплатить пострадавшей 400 тысяч рублей не только в рамках возмещения материального ущерба, но и в качестве моральной компенсации. Кроме того, в эту сумму включили штраф за отказ коммунальной службы возмещать затраты на ремонт квартиры в добровольном и досудебном порядке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский бизнесмен получил штраф в 100 тысяч рублей за торговлю алкоголем без лицензии.

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