Приставы Петербурга оштрафовали предпринимателя на 100 тысяч рублей за торговлю алкоголем без лицензии

Приставы Петербурга оштрафовали предпринимателя на 100 тысяч рублей за торговлю алкоголем без лицензии
Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах в банках и списал необходимую сумму денег для погашения долга. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Фото: пресс-служба ГУ ФССП по СПб

Судебные приставы Северной столицы взыскали с 54-летнего бизнесмена 100 тысяч рублей штрафа за реализацию алкогольной продукции без лицензии.

Торговую точку петербуржца на Пискаревском проспекте прокуратура Калининского района проверяла еще в 2018 году. По итогам проверки выяснилось, что алкоголь реализуется нелегально. Некачественную продукцию изъяли, а предпринимателя обязали выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

В течение двух лет нарушитель не принимал никаких мер для выплаты штрафа, хотя в нескольких банках имелись счета на его имя. В результате правоохранительное ведомство обратилось в Арбитражный суд, после чего приставы получили разрешение списать с банковских счетов предпринимателя сумму, необходимую для погашения штрафа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заведующая женской консультацией в Петербурге, присвоившая дополнительные выплаты своих сотрудников, отделалась штрафом.

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