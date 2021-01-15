Приставы Петербурга оштрафовали предпринимателя на 100 тысяч рублей за торговлю алкоголем без лицензии

Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах в банках и списал необходимую сумму денег для погашения долга. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Фото: пресс-служба ГУ ФССП по СПб

Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах в банках и списал необходимую сумму денег для погашения долга. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Фото: пресс-служба ГУ ФССП по СПб

Судебные приставы Северной столицы взыскали с 54-летнего бизнесмена 100 тысяч рублей штрафа за реализацию алкогольной продукции без лицензии.

Торговую точку петербуржца на Пискаревском проспекте прокуратура Калининского района проверяла еще в 2018 году. По итогам проверки выяснилось, что алкоголь реализуется нелегально. Некачественную продукцию изъяли, а предпринимателя обязали выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

В течение двух лет нарушитель не принимал никаких мер для выплаты штрафа, хотя в нескольких банках имелись счета на его имя. В результате правоохранительное ведомство обратилось в Арбитражный суд, после чего приставы получили разрешение списать с банковских счетов предпринимателя сумму, необходимую для погашения штрафа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заведующая женской консультацией в Петербурге, присвоившая дополнительные выплаты своих сотрудников, отделалась штрафом.