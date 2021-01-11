В Петербурге оштрафовали заведующую женской консультацией, которая присваивала себе выплаты подчиненных за работу с коронавирусными пациентами

Женщина вернула похищенные деньги, перечислила 15 тысяч рублей в благотворительный фонд и выплатит еще 40 тысяч штрафа. Фото: pixabay

Женщина вернула похищенные деньги, перечислила 15 тысяч рублей в благотворительный фонд и выплатит еще 40 тысяч штрафа. Фото: pixabay

Фрунзенский районный суд Северной столицы постановил прекратить уголовное преследование заведующей женской консультации №19 Светланы Серовой, обвинявшейся в злоупотреблении должностными полномочиями.

По информации объединенной пресс-службы петербургских судов, в мае 2020 года женщина присвоила себя 45 тысяч рублей, которые взяла из стимулирующих выплат для сотрудников, работающих с ковид-положительными пациентами. Позже следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемой штрафа, поскольку заведующая в полном объеме возместила ущерб пострадавшим.

Суд также учел, что Серова ранее не привлекалась к ответственности и перечислила 15 тысяч рублей благотворительной организации. В итоге женщина отделалась штрафом в размере 40 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после очередного профилактического рейда в Петербурге выявили пять заведений, работавших после 23 часов.