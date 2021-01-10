В Петербурге оштрафуют пять заведений-нарушителей, работавших в ночное время

С 7 января заведениям общепита в Петербурге продлили режим работы до 23 часов, хотя предполагалось, что они будут закрываться в 19. Смягчение мер, однако, не отменяет регулярных профилактических рейдов и штрафов для нарушителей.

За последние три ночи с момента смягчения ограничений сотрудники КИО, Комитета по промышленной политике и торговле, а также представители Следственного комитета, Роспотребнадзора и полиции проверили работу заведений в Центральном районе. Выяснилось, что пять заведений продолжали принимать посетителей после 23 часов. Это кафе, расположенные на Восстания, 8-й Советской и Садовой улицах, в Щербаковым переулке и на набережной канала Грибоедова.

Также проверка показала отсутствие QR-кодов на работу, мероприятий по дезинфекции, а также разметки в залах для соблюдения социальной дистанции. Административная ответственность, между тем, грозит не только владельцам заведений, которым придется заплатить до 300 тысяч рублей, но и посетителям — оштрафуют 198 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несколько дней назад за несоблюдение антиковидных ограничений закрыли грузинский ресторан на улице Некрасова.