Грузинский ресторан на Некрасова закрыли за несоблюдение антиковидных ограничений

Грузинский ресторан на Некрасова закрыли за несоблюдение антиковидных ограничений
Большинство владельцев заведений все же стараются соблюдать предписания властей, надеясь таким образом приблизить окончание пандемии и возвращение к обычной жизни. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге продолжаются профилактические рейды по заведениям, в ходе которых проверяется соблюдение мер по противодействию распространению коронавируса. 3 января соблюдение антиковидного режима проверили в 10 точках общепита.

По итогам инспекции среди десятка баров и ресторанов выявили одного нарушителя — грузинское кафе «Чито Гврито» на улице Некрасова. В заведении, несмотря на запрет, находились около 20 посетителей. Владельцев ресторана привлекут к административной ответственности, а вход в кафе до окончания разбирательства закрыли и опечатали, передает пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

В сообщение отмечается, что остальные 9 учреждений общественного питания успешно прошли проверку, что говорит о высокой сознательности и ответственности петербургских рестораторов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 4 января бары и рестораны Петербурга вернулись к работе после 5-дневного перерыва. Пока заведения работают только до 19 часов, но уже с 7 января разрешено закрываться в 23 часа.

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