Грузинский ресторан на Некрасова закрыли за несоблюдение антиковидных ограничений

Большинство владельцев заведений все же стараются соблюдать предписания властей, надеясь таким образом приблизить окончание пандемии и возвращение к обычной жизни. Фото: pixabay

Большинство владельцев заведений все же стараются соблюдать предписания властей, надеясь таким образом приблизить окончание пандемии и возвращение к обычной жизни. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге продолжаются профилактические рейды по заведениям, в ходе которых проверяется соблюдение мер по противодействию распространению коронавируса. 3 января соблюдение антиковидного режима проверили в 10 точках общепита.

По итогам инспекции среди десятка баров и ресторанов выявили одного нарушителя — грузинское кафе «Чито Гврито» на улице Некрасова. В заведении, несмотря на запрет, находились около 20 посетителей. Владельцев ресторана привлекут к административной ответственности, а вход в кафе до окончания разбирательства закрыли и опечатали, передает пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

В сообщение отмечается, что остальные 9 учреждений общественного питания успешно прошли проверку, что говорит о высокой сознательности и ответственности петербургских рестораторов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 4 января бары и рестораны Петербурга вернулись к работе после 5-дневного перерыва. Пока заведения работают только до 19 часов, но уже с 7 января разрешено закрываться в 23 часа.