С 4 января в Петербурге открываются бары и рестораны

В Петербурге прекращает действовать запрет на работу общепита, который вводился с 30 декабря. Рестораны и кафе открываются с 4 января. Им разрешено работать с 6:00 до 23:00.

Предприятиям общепита в ТЦ разрешено открываться только при наличии отдельного входа без сквозного доступа к другим помещениям центра. Кроме того, с 7 января театрам разрешено принимать посетителей, однако заполняемость зрительного зала, как и ранее, не должна превышать 25%, а мероприятия требуют согласования с Комитетом по культуре.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому заведениям общепита с 4 января 2021 года продлевают часы работы до 23:00. Ранее предполагалось, что рестораны и кафе должны закрываться в 19:00 до конца новогодних праздников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что со среды, 30 декабря, в Петербурге вступают в силу ограничения по работе общепита, организаций сферы культуры и досуговых мероприятий. С 30 декабря по 3 января должны быть закрыты все кафе и рестораны.