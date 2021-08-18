В Петербурге пациентам с ВИЧ отказывают в вакцинации от ковида

В комздраве отметили, если ВИЧ подавлен, терапию человек принимает и клеток больше 200, то справки никакой не надо. Фото: https://pixabay.com/

В комздраве отметили, если ВИЧ подавлен, терапию человек принимает и клеток больше 200, то справки никакой не надо. Фото: https://pixabay.com/

Пациенты с ВИЧ массово жалуются, что в Северной столице им отказывают делать вакцинацию от ковида. ВИЧ-положительный статус не занесен в медотвод от привики, однако не все доктора об этом знают.

Так, некоторые врачи требуют справку о том, что препараты ВИЧ-больного «не взаимодействуют с вакциной», а некоторые просят приходить, когда лечение от заболевания завершится, или даже просят остановить его на время из-за вакцинации. Однако, такие пациенты нуждаются в прививке в первую очередь: их организм ослаблен, а ковид ВИЧ-положительные могут переносить тяжело. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В комздраве отметили, если ВИЧ подавлен, терапию человек принимает и клеток больше 200, то справки никакой не надо. А вот если не пьет таблетки, клетки не знает, вирусную нагрузку не помнит, то нужно отправлять за справкой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что впервые за неделю суточная смертность от коронавируса в стране составила меньше 800.