Число жертв COVID-19 в России впервые за неделю опустилось ниже 800

Число жертв COVID-19 в России впервые за неделю опустилось ниже 800
В России растет число смертей от коронавируса. Фото: Unsplash

За сутки от коронавируса в России умерли 799 человек. Такие данные в среду, 18 августа, приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Впервые за неделю суточная смертность от коронавируса в стране составила меньше 800. Днем ранее в РФ выявили 805 летальных исходов от последствий COVID-19.

Петербург находится на втором месте по смертность: за последние сутки зарегистрировано 40 смертей. Показатель снижается: накануне их было 52. Лидером по смертности остается Москва с 59 смертями.

С начала пандемии в России скончались 172 909 пациентов с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России коронавирус подтвердился еще у 20 914 человек. С начала пандемии в России зафиксировали 6 663 437 случаев коронавируса в 85 регионах.

оперштаб Россия статистика по коронавирусу суточная смертность


 

Новости партнеров
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Строители скандального фуд-холла в Мурино спрятались от разъяренных жителей в вагончике
Строители скандального фуд-холла в Мурино спрятались от разъяренных жителей в вагончике
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Число жертв COVID-19 в России впервые за неделю опустилось ниже 800
Накрытое тело заметили днем под Володарским мостом
Роскачество выявило новую схему мошенничества игровых ботов в ...
СК задержал мужчину, домогавшейся девушки в Василеостровском районе
Приставы помогли петербуржцу получить невыплаченную зарплату почти за год
Мясников: постковидный фиброз легких повышает риск рака
В Ленобласти коронавирус выявили еще у 229 человек
Во время рейда полиция Ленобласти задержала 155 представителей кочевого народа