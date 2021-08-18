Число жертв COVID-19 в России впервые за неделю опустилось ниже 800

За сутки от коронавируса в России умерли 799 человек. Такие данные в среду, 18 августа, приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Впервые за неделю суточная смертность от коронавируса в стране составила меньше 800. Днем ранее в РФ выявили 805 летальных исходов от последствий COVID-19.

Петербург находится на втором месте по смертность: за последние сутки зарегистрировано 40 смертей. Показатель снижается: накануне их было 52. Лидером по смертности остается Москва с 59 смертями.

С начала пандемии в России скончались 172 909 пациентов с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России коронавирус подтвердился еще у 20 914 человек. С начала пандемии в России зафиксировали 6 663 437 случаев коронавируса в 85 регионах.