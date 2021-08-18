В России коронавирус подтвердился еще у 20 914 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 20 914 человек.

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 663 437 случаев коронавируса в 85 регионах, скончались пациента.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 799 случаях, за все время пандемии скончались 172 909 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 20 713 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о скором появлении пятой российской вакцины от коронавирусной инфекции.