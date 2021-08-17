Попова анонсировала пятую российскую вакцину от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о скором появлении пятой российской вакцины от коронавирусной инфекции.

«На подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», — заявила Попова во вторник, 17 августа.

Напомним, в конце июня новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВак-Корона-Н». Различия между вакциной «ЭпиВакКорона-Н» и более ранней «ЭпиВакКорона» заключаются в технологических особенностях производства. Буква «Н» в названии усовершенствованной вакцины означает «новая», а также отсылает к месту её производства — Новосибирску.

Ожидается, что новую отечественную вакцину одобрят до конца этого лета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Вектор» выпустит модернизированную вакцину «ЭпиВакКорона-Н».