Попова анонсировала пятую российскую вакцину от COVID-19

Попова анонсировала пятую российскую вакцину от COVID-19
ЭпиВакКорона — синтетическая пептидная вакцина против COVID-19. Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о скором появлении пятой российской вакцины от коронавирусной инфекции.

«На подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», — заявила Попова во вторник, 17 августа.

Напомним, в конце июня новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВак-Корона-Н». Различия между вакциной «ЭпиВакКорона-Н» и более ранней «ЭпиВакКорона» заключаются в технологических особенностях производства. Буква «Н» в названии усовершенствованной вакцины означает «новая», а также отсылает к месту её производства — Новосибирску.

Ожидается, что новую отечественную вакцину одобрят до конца этого лета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Вектор» выпустит модернизированную вакцину «ЭпиВакКорона-Н».

анна попова Роспотребнадзор российская вакцина ЭпиВакКорона-Н


 

Новости партнеров
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кардиолог объяснил, как прививаться людям с гипертонией
МЧС: ветер в Петербурге усилится до опасных 24 метров в секунду
Попова анонсировала пятую российскую вакцину от COVID-19
Сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю девочку не приняли на бюджет в МГУ
Евросоюз признал победу талибов в войне в Афганистане
В Госдуме предложили вернуть прежний пенсионный возраст
В школах Петербурга сохранят смешанный формат обучения
20 спасателей тушили комнату на Малоохтинском проспекте