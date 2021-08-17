«Вектор» выпустит модернизированную вакцину «ЭпиВакКорона-Н»

&#171;Вектор&#187; выпустит модернизированную вакцину &#171;ЭпиВакКорона-Н&#187;
ЭпиВакКорона — синтетическая пептидная вакцина против COVID-19. Фото: Роспотребнадзор

Научный центр «Вектор», разработавший одну из первых вакцин от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», подал документы в Министерство здравоохранения на регистрацию новой, модернизированной версии препарата — «ЭпиВакКорона-Н».

В усовершенствованном лекарстве ученые не изменяли состав, а лишь объединили два пептида в один. Это обеспечило удобство синтеза и простоту масштабирования — «ЭпиВакКорону-Н», вероятнее всего, будут выпускать большими партиями и гораздо быстрее, чем первую версию вакцины, ввиду улучшенного алгоритма производства.

Как пишут «Известия», модернизация потребовала изменений в технологическом процессе для успешного синтеза третьего пептида, а строгое в этом отношении российское законодательство обязывает разработчиков проводить полный цикл исследований заново. Поэтому модернизированную вакцину ученым пришлось снова тестировать на трех группах добровольцев по 75 человек.

Первую группу вакцинировали стандартно: в два этапа с перерывом в 21 день. Второй группе сделали три инъекции: вторую — через три недели после первой, а последнюю — спустя 60 дней. Третья контрольная группа получила дозу уже зарегистрированной «ЭпиВакКороны». Сейчас исследователям нужно дождаться завершения испытаний, чтобы перейти на следующую ступень регистрации препарата.

Примечательно, что буква «Н» в названии усовершенствованной вакцины означает «новая», а также отсылает к месту её производства — Новосибирску. Об этом рассказала замглавы «Вектора» Татьяна Непомнящих. Она также добавила, что новая версия препарата ничем не отличается от старой, кроме объединенных пептидов. Когда «ЭпиВакКорона-Н» будет допущена до широкого применения, пока, однако, неясно.

COVID-19 вакцина от коронавируса здоровья ковид пандемия эпиваккорона ЭпиВакКорона-Н


 

Новости партнеров
Учёные назвали страны, которые могут исчезнуть через десять лет
Учёные назвали страны, которые могут исчезнуть через десять лет
Почему не все заражаются коронавирусом
Почему не все заражаются коронавирусом
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться собранными грибами
На Фонтанке видеорегистратор заснял велоподставщика
«Вектор» выпустит модернизированную вакцину «ЭпиВакКорона-Н»
ТОП-3 знаков Зодиака, которых ждет успех в ближайшие 10 лет
Беглов на встрече с «Автодором» заявил, что Петербургу уже нужен КАД-2
Заболеть COVID-19 после вакцины: риск для жизни или гарантия спасения
Певица МакSим выложила первое фото после болезни, а экс-участница ...
На юго-западе Петербурга «КИА» отправилась на водопой к заливу