«Вектор» выпустит модернизированную вакцину «ЭпиВакКорона-Н»

Научный центр «Вектор», разработавший одну из первых вакцин от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», подал документы в Министерство здравоохранения на регистрацию новой, модернизированной версии препарата — «ЭпиВакКорона-Н».

В усовершенствованном лекарстве ученые не изменяли состав, а лишь объединили два пептида в один. Это обеспечило удобство синтеза и простоту масштабирования — «ЭпиВакКорону-Н», вероятнее всего, будут выпускать большими партиями и гораздо быстрее, чем первую версию вакцины, ввиду улучшенного алгоритма производства.

Как пишут «Известия», модернизация потребовала изменений в технологическом процессе для успешного синтеза третьего пептида, а строгое в этом отношении российское законодательство обязывает разработчиков проводить полный цикл исследований заново. Поэтому модернизированную вакцину ученым пришлось снова тестировать на трех группах добровольцев по 75 человек.

Первую группу вакцинировали стандартно: в два этапа с перерывом в 21 день. Второй группе сделали три инъекции: вторую — через три недели после первой, а последнюю — спустя 60 дней. Третья контрольная группа получила дозу уже зарегистрированной «ЭпиВакКороны». Сейчас исследователям нужно дождаться завершения испытаний, чтобы перейти на следующую ступень регистрации препарата.

Примечательно, что буква «Н» в названии усовершенствованной вакцины означает «новая», а также отсылает к месту её производства — Новосибирску. Об этом рассказала замглавы «Вектора» Татьяна Непомнящих. Она также добавила, что новая версия препарата ничем не отличается от старой, кроме объединенных пептидов. Когда «ЭпиВакКорона-Н» будет допущена до широкого применения, пока, однако, неясно.