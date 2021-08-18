20 пожарных потушили садовый дом и сараи в Колпинском районе

Пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить.
Об этом сообщает петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций 18 августа.
Так, в 20:52 стало известно о возгорании в поселке Петро-Славянка по Совхозному проспекту дома 20.
Ведомство уточнило информацию по поводу того, какие строения горят. Оказалось, что огонь охватил дощатый дом и два сарая.
На тушение пожара было потрачено порядка 50 минут. В 21:40 с огнем удалось полностью справиться.
Информаци о пострадавших нет.
Для того, чтобы залить огонь пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Верхнем Строителе в пожаре сгорели дед, бабушка и внучка.