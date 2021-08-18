20 пожарных потушили садовый дом и сараи в Колпинском районе

Пожарные справились с огнем на Совхозном проспекте дома 20. Фото: Google Maps

Пожарные справились с огнем на Совхозном проспекте дома 20. Фото: Google Maps

Пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить.

Об этом сообщает петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций 18 августа.

Так, в 20:52 стало известно о возгорании в поселке Петро-Славянка по Совхозному проспекту дома 20.

Ведомство уточнило информацию по поводу того, какие строения горят. Оказалось, что огонь охватил дощатый дом и два сарая.

На тушение пожара было потрачено порядка 50 минут. В 21:40 с огнем удалось полностью справиться.

Информаци о пострадавших нет.

Для того, чтобы залить огонь пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Верхнем Строителе в пожаре сгорели дед, бабушка и внучка.