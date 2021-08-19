Почти 27 тысяч петербуржцев лечатся от COVID на дому

Почти 27 тысяч петербуржцев лечатся от COVID на дому
В реанимацию попали 429 горожан. Фото: Комздрав

В Петербурге на амбулаторном лечении находятся 26 869 горожан, у которых подтвердили коронавирус. Такие данные приводит Смольный.

Об этом стало известно в четверг, 19 августа. На карантине по тем или иным причинам находятся 1 884 горожан.

В медицинских учреждениях лечатся 4 535 человек. Из них 429 — в реанимации с осложнениями болезни. К аппаратам ИВЛ медики подключили 192 тяжелых больных.

Напомним, в Петербурге зафиксировано 1563 новых случая коронавируса. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре объяснили отсутствие лекарства от коронавируса.

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