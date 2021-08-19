В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие лекарства от коронавируса

Фармацевтические компании не сразу переключились на разработку лекарства. Фото: комитет по здравоохранению

Фармацевтические компании не сразу переключились на разработку лекарства. Фото: комитет по здравоохранению

Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку лекарства от COVID-19, так как все предполагали, что это сезонное заболевание. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, работа в этом направлении ведется, но она займет больше времени, чем создание вакцин. Кроме того, разработка лекарства требует огромных средств.

Как сообщили «РИА Новости», Горелов подчеркнул, что если коронавирус станет сезонной инфекцией, исследования лекарственных препаратов от вируса прекратятся.

Инфекционист напомнил, что есть другие инфекции, против которых есть вакцины, но нет лекарства. Речь идет о кори и бешенстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки COVID подхватили еще 21 058 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 684 531.