В России за сутки COVID подхватили еще 21 058 человек

В России за сутки COVID подхватили еще 21 058 человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 21 058 человек.

Об этом стало известно в четверг, 19 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 684 531.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 791 россиянин. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончалось 173 700 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 24 017 человека. Общее количество выздоровлений достигло 5 963 054 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 563 случая. На первой строчке списка оказалась Москва — 2 142. Третье место у Московской области — 949.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что после перенесенного ковида на ногтях могут остаться четкие горизонтальные линии. О перенесенной инфекции может говорить и углубление у основания ногтя.

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