Названы неожиданные признаки перенесенного COVID-19

Названы неожиданные признаки перенесенного COVID-19
Перенесенный ковид можно определить по состоянию ногтей, даже если у пациента не было других признаков коронавируса. Фото: unsplash

На перенесенный коронавирус у человека может указывать состояние ногтей.

Как сообщает Mirror, после перенесенного ковида на ногтях могут остаться четкие горизонтальные линии. О перенесенной инфекции может говорить и углубление у основания ногтя. Также стоит обратить внимание на красные пятна под ногтями, похожие на полумесяц. После COVID-19 ногти могут частично стать оранжевыми. Помимо этого, тревожным признаком является выпадение ногтя.

По словам профессора Тима Спектора, перенесенный ковид можно определить по состоянию ногтей, даже если у пациента не было других признаков коронавируса.

Как объяснила президент Британской ассоциации дерматологов Таня Блейкер, во время болезни рост ногтей прекращается, поэтому через несколько недель на них могут появиться углубления. Это не несет никакого вреда и пройдет само через пару месяцев, когда отрастет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ заявила, что вакцинация защищает от смерти от дельта-штамма.

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