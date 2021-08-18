ВОЗ заявила, что вакцинация защищает от смерти от дельта-штамма

ВОЗ заявила, что вакцинация защищает от смерти от дельта-штамма
Вакцинация предотвращает рост тяжелых течений коронавируса и смертей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинация защищает от тяжелой формы коронавируса и смерти при заражении индийским штаммом «дельта», сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что статистика по тяжелому течению COVID-19, госпитализации и смертности говорит о том, что вакцинация предотвращает рост таких случаев. Это относится и к варианту «дельта».

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове добавила, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации индийский штамм распространяется в основном в тех населенных пунктах, где меньше всего привитых и где не соблюдаются антиковидные меры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ни один привитый петербуржец не заболел тяжелой пневмонией. Исследование показало, что в группе вакцинированных не встречались тяжелые пневмонии, когда поражение легких превышает 75%.

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