Ни один привитый петербуржец не заболел тяжелой пневмонией

Ни один привитый петербуржец не заболел тяжелой пневмонией
Полная вакцинация снижает риск госпитализации у симптомных пациентов в 2,6 раза. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге у пациентов, привитых хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19, не было выявлено ни одного случая тяжелой пневмонии.

Такие данные представили 18 августа на заседании Межведомственной медицинской рабочей группы при Межведомственном городском совете по противодействию распространению коронавируса при Смольном.

Медицинский институт имени Березина совместно с Европейским университетом провел клинические исследования. Выяснилось, что в группе вакцинированных не встречались тяжелые пневмонии, когда поражение легких превышает 75%.

Компьютерная томография показала, что полная вакцинация снижает риск госпитализации у симптомных пациентов в 2,6 раза. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пациентам с ВИЧ отказывают в вакцинации от ковида.

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