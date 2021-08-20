Дворцовый мост и Большой проспект ПС «окрасятся» в цвета российского триколора

Дворцовый мост и Большой проспект ПС «окрасятся» в цвета российского триколора
Оборудование подсветки может менять цвета и режим светового оформления по команде диспетчера. Фото: СПб ГБУ «Ленсвет».

22 августа в честь Дня флага России вечером несколько объектов в Северной столице «окрасятся» в цвета российского триколора. Праздничная подсветка Дворцового моста и Большого проспекта Петроградской стороны включится в 20:50. Посмотреть на красивое световое оформление объектов можно будет до утра 23 августа.

Для создания иллюминации в цветах государственного флага России будут применяться существующие на объектах светодиодные светильники. Диспетчеры СПб ГБУ «Ленсвет» зададут особый режим работы оборудования. Сделают они это удаленно. Об этом сообщает СПб ГБУ «Ленсвет».

Трехцветный рисунок из энергосберегающих светодиодных светильников Дворцового моста будет виден с центральных городских набережных. Один из пролетов Дворцового моста будет белым, другой «окрасят» в синий, а третий — в красный. Такими же цветами засияют чугунные опоры фонарей на трех разных участках Большого проспекта Петроградской стороны.

На сегодняшний день для архитектурно-художественной подсветки Дворцового моста применяется 600 светодиодных светильников. Декоративное световое оформление чугунных фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны создают 113 светящихся элементов. Оборудование подсветки может менять цвета и режим светового оформления по команде диспетчера.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в тоннеле у Гренадерского моста в Петербурге завершён первый этап работ.

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Дворцовый мост и Большой проспект ПС «окрасятся» в цвета российского триколора
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