Смольный выставит на торги часть Мытного двора

Продавать помещения будут на конкурсе. Фото: vk.com/Центральный район за комфортную среду обитания

Продавать помещения будут на конкурсе. Фото: vk.com/Центральный район за комфортную среду обитания

Комитет имущественных отношений Петербурга намерен приватизировать шесть помещений в центре города, которые являются обособленной частью здания Мытного двора.

Речь идет о помещениях на Егорьевской улице,2, пишет «Деловой Петербург». Их общая площадь превышает 4 тыс. кв. метров.

Продавать помещения будут на конкурсе, который проведет Российский аукционный дом (РАД) в октябре.

По словам экспертов, объект подойдёт в качестве выставочной площадки. Также здания можно приспособить под офисы, торгово—выставочный центр или гостиницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что город ищет инвестора для доходного дома Бредаля, расположенного на улице Шкапина, 36–40. Будущему владельцу предстоит восстановить аварийное расселенное здание, которое сейчас находится в собственности Петербурга.