Расселенный дом Бредаля выставили на торги почти за 100 млн рублей

Расселенный дом Бредаля выставили на торги почти за 100 млн рублей
Дом Бредаля был признан аварийным и подлежащим расселению еще в 2009 году. Фото: google.maps

Петербург выставил на торги расселенный аварийный дом Бредаля на улице Шкапина. Объект продают единым лотом за 97,5 млн рублей.

Город ищет инвестора для доходного дома Бредаля, расположенного на улице Шкапина, 36–40. Будущему владельцу предстоит восстановить аварийное расселенное здание, которое сейчас находится в собственности Петербурга.

Рыночная стоимость находящегося между Балтийским заводом и «Красным треугольником» здания оценивается в 97,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные ГУП «ГУИОН».

Общая площадь помещений в историческом здании составляет 4,1 тысячи квадратных метров. После реконструкции в здании можно обустроить квартиры и коммерческие площади.

Дом Бредаля был признан аварийным и подлежащим расселению еще в 2009 году. Постановление об изъятии постройки в собственность города было издано в 2011 году, жильцы дома безуспешно пытались оспорить расселение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комплекс бывшего военного завода в Кронштадте продадут на аукционе.

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