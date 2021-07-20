Комплекс бывшего военного завода в Кронштадте продадут на аукционе

На торги выставлен комплекс зданий бывшего 18-го арсенала ВМФ в Кронштадте.

Начальная цена — 480 миллионов рублей. Площадь комплекса почти 35 тысяч квадратных метров. Он состоит из семи зданий. Они признаны памятниками архитектурного наследия. Их предлагают купить под производство или офис. Адрес комплекса: ул. Макаровская, д. 2. Об этом сообщает Российский аукционный дом.

Среди характеристик комплекса: близость причальной стенки, хорошая транспортная доступность, закрытая территория, мощное энергоснабжение, бетонный пол в некоторых зданиях, высота потолков от 4 до 13 метров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы заметили дым из здания «ЛОМО» на Оптиков. В воскресенье, 18 июля, на территории «ЛОМО» произошло задымление. Пожар мог случиться в шиномонтажной, некоторые считают, что полыхает типография.