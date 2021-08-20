Компьютер, телевизор и диван повышают риск инсульта

Те, кто ведет малоподвижный образ жизни, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая инсульт. Фото: pixabay.com

Те, кто ведет малоподвижный образ жизни, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая инсульт. Фото: pixabay.com

Работа за компьютером, многочасовое пребывание перед телевизором, лежа на диване, могут повысить риск инсульта у людей.

Как сообщает портал MedicalXpress, было проведено новое исследование, которое показалось, что взрослые люди, не достигшие 60 лет, которые предпочитают проводить время сидя или лежа, имеют более высокий риск инсульта, чем те, которые физически активны.

Статистика Американской кардиологической ассоциации показала, что взрослые люди в Штатах в среднем тратят по 10,5 часов ежедневно на смартфон и компьютер. Кроме того, люди от 50 до 64 лет проводят больше времени за просмотром телевизора, чем любая возрастная группа.

Ранее проведенные исследования также говорят о том, что чем дольше взрослые ведут малоподвижный образ жизни, тем больше они имеют риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переболевших COVID-19 предупредили о риске инфаркта и инсульта.