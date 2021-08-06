Переболевших COVID-19 предупредили о риске инфаркта и инсульта

При этом у большинства больных такие изменения временны. Фото: pixabay

При этом у большинства больных такие изменения временны. Фото: pixabay

У переболевшего коронавирусом человека могут сформироваться необратимые изменения в легких, произойти инфаркт или инсульт, что может привести к инвалидности.

Об этом заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, передает РИА Новости.

По словам специалиста, после коронавируса у некоторых пациентов могут долго сохраняться различные клинические проявления, в том числе респираторные симптомы и астенический синдром. При этом у большинства больных такие изменения временны и носят обратимый характер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-блогер перечислила причины вакцинироваться от COVID-19. В первую очередь, как считает медик, это нужно сделать для защиты своего здоровья. Вакцина защищает привитого человека от тяжелой формы заболевания и опасных осложнений.