Врач-блогер перечислила причины вакцинироваться от COVID-19

Врач-блогер Дарья Карпелянски назвала пять причин, по которым следует вакцинироваться от коронавируса. В первую очередь, как считает медик, это нужно сделать для защиты своего здоровья.

Карпелянски рассказала в Instagram, что вакцина защищает привитого человека от тяжелой формы заболевания и опасных осложнений. Во-вторых, специалист заявила, что иммунитет к ковиду, выработанный после вакцинации, является более надежным, чем тот, который формируется после перенесенного заболевания.

Третьей причиной вакцинироваться она считает огромную нагрузку на медиков во время пандемии. Также Карпелянски уверена, что вакцинация необходима для защиты своего здоровья и здоровья близких.

Пятым доводом в пользу прививок, как отмечает блогер, являются высказывания авторитетных врачей и научных сотрудников о необходимости иммунизации населения.

Карпелянски заключила, что схема разработки вакцины является отнюдь не новой. Она подчеркнула, что вакцина от коронавируса создана так же, как и от гриппа или кори. Поэтому медик призвала не бояться тяжелых последствий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ рассказали о реальной опасности миру из-за коронавируса.