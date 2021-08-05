В ВОЗ рассказали о реальной опасности миру из-за коронавируса

В мире начался период реальной опасности из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом.

По его словам, сейчас вирус становится мощнее из-за социальных контактов и быстро распространяется. В этом он обвинил в том числе «несправедливую вакцинацию».

Как сообщил ТАСС, глава ВОЗ также озабочен тем фактом, что более 80% вакцин от коронавируса достаются богатым странам.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре выступили против ослабления ограничений по COVID.