В Роспотребнадзоре выступили против ослабления ограничений по COVID

В Роспотребнадзоре выступили против ослабления ограничений по COVID
Анна Попова отметила, что ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона. Фото: kremlin.ru

Ослаблять введенные в России COVID-ограничения пока рано. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом стало известно в четверг, 5 августа. По ее словам, на данный момент заболеваемость растет в 35 российских регионах. При этом в 15 из них происходит ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей.

Попова подчеркнула в интервью на программе «Вести» на телеканале «Россия 1», пока уровень коллективного иммунитета к коронавирусу недостаточен для того, чтобы ослаблять ограничения

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин признал «всеобщую усталость» от темы борьбы с коронавирусом.

ковид-ограничения Роспотребнадзор Россия


 

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