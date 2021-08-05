Путин признал «всеобщую усталость» от темы борьбы с коронавирусом

Все уже устали от темы борьбы с COVID-19, но ее приходится обсуждать и оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Об этом стало известно в четверг, 5 августа, в ходе совещания с кабмином. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом в стране постепенно стабилизируется, прирост количества пациентов в целом по стране замедлился.

Как сообщил ТАСС, Мурашко добавил, что к настоящему моменту против COVID-19 привились 38,9 миллиона человек.

Напомним, что в Петербурге с начала массовой вакцинации привились 1 349 005 человек. Из них два компонента препарата от COVID-19 получили 1 055 154 петербуржца

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки коронаврус подхватили 23 120 человек. Жертвами COVID-19 стали 794 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 162 509 граждан РФ.