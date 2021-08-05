В России за сутки коронавирусом заболели 23,1 тыс. человек

Коронавирус подцепили 23 120 человек за сутки. Фото: комитет по здравоохранению

Коронавирус подцепили 23 120 человек за сутки. Фото: комитет по здравоохранению

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 120 человек.

Об этом стало известно сегодня, 5 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 млн 379 тыс. 904 человека.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 794 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 162 509 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 20 370 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 700 212 человек.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 911 случаев. Лидером стала Москва — 3 227 случая. На третьем месте Московская область — 1 287.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти все госпитализированные с COVID россияне не были привиты.