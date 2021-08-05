В России за сутки коронавирусом заболели 23,1 тыс. человек

В России за сутки коронавирусом заболели 23,1 тыс. человек
Коронавирус подцепили 23 120 человек за сутки. Фото: комитет по здравоохранению

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 120 человек.

Об этом стало известно сегодня, 5 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 млн 379 тыс. 904 человека.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 794 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 162 509 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 20 370 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 700 212 человек.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 911 случаев. Лидером стала Москва — 3 227 случая. На третьем месте Московская область — 1 287.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти все госпитализированные с COVID россияне не были привиты.

заболевшие в россии коронавирус пандемия


 

Новости партнеров
"Вакцина от ковида - не эликсир бессмертия": доктор Мясников объяснил смерти после двух этапов вакцинации
Петербургские врачи оказались причастны к фиктивной вакцинации
Петербургские врачи оказались причастны к фиктивной вакцинации
"На море ехать не надо, море само уже здесь": насытившиеся эстетикой ливня петербуржцы делятся снимками затопленных улиц
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сборная России по волейболу вышла в финал на Олимпийских играх
Единую карту петербуржца стало возможно подключить к Apple Pay
Ученые выяснили, почему не все заражаются COVID-19
За мошенничество на 250 тысяч задержаны банкир и двое подельников
Чем так опасен «дельта»-штамм, о котором все говорят
В центре Москвы актера сериала «Склифосовский» сильно избили
Оперативного дежурного полиции обвинили в покушении на наркосбыт
Четверо взрослых и один ребенок: в Хакасии зарезали всю семью